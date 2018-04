Christina Applegate incognito : "Je suis habillée comme une plouc !"

Dans une récente interview accordée à People ce 26 avril 2018, la star américaine a confié une anecdote sur sa fille et sur la façon dont la petite avait découvert que sa mère était une célébrité. Âgée de 7 ans, la petite Sadie est née de l'union de Christina Applegate et son mari, le musicien Martyn LeNoble.

"Un de ses amis lui a dit 'Tu sais que ta mère est célèbre ?', ce à quoi elle lui a répondu 'Quoi ?'. Elle m'a alors demandé 'Maman, qu'est-ce-que ça veut dire ? Es-tu célèbre ?' Je me suis dis 'Oh, on n'a vraiment cette conversation...'" se souvient la comédienne de 46 ans. Face à cette prise de conscience, l'actrice a alors préféré miser sur une explication simple : "C'est juste que les gens voient où je travaille et ils savent qui je suis !", explique celle qui vient de se faire retirer les ovaires après avoir affronté un cancer du sein.

Même si Christina Applegate est connue depuis son adolescence pour ses rôles dans la série Mariés, deux enfants, ou les films Mars Attacks !, Allumeuses ! ou plus récemment, la comédie Bad Moms, il lui est toujours possible d'aller chercher sa fille de façon incognito à l'école et ce, grâce à un uniforme pour le moins efficace. "Personne ne sait qui je suis à l'école vu que je porte en général un chignon fait à la va-vite, je suis crasseuse, je ne porte jamais de maquillage et je suis habillée comme une plouc." Un portrait peu séduisant dont elle est la première à rire et qui a le mérite de préserver sa vie de famille.