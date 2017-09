Christina Estrosi et Laura Tenoudji : Une femme s'introduit de force chez eux !

Grosse frayeur pour Laura Tenoudji, la femme de Christian Estrosi. Comme le rapporte le site de Closer, une femme, déjà connue des services de police, a réussi à s'introduire de force à leur domicile des Hauts-de-Seine, dans la soirée du 7 septembre. Elle voulait voir leur bébé, la petite Bianca, née au début du mois d'août...

Selon les informations de Closer, la femme a sonné à la porte aux alentours de 20h30 et Laura Tenoudji, qui attendait l'arrivée de sa nounou, a alors eu la surprise de tomber nez-à-nez avec cette inconnue. Celle-ci, très pressante, a alors réussi à forcer le passage et à entrer dans l'appartement, se rendant jusque dans la chambre de la petite Bianca ! Refusant de céder à la panique et souhaitant protéger son bébé, la journaliste de Télématin a préféré jouer l'apaisement et le dialogue. Une stratégie payante puisque, au bout d'une demi-heure, l'intruse a quitté l'appartement et, dans la foulée, Laura Tenoudji a alors prévenu la police.

Closer affirme que la mystérieuse femme n'est pas inconnue des services de police puisqu'elle a déjà harcelée au téléphone Laëtitia, la fille aînée Christian Estrosi, laquelle réside à Nice (ville dont il est le maire). Le site relate qu'une enquête a été ouverte...

Thomas Montet