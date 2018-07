Christina et Didier (Pékin Express) : La réaction inattendue de leurs collègues

Ce jeudi 16 juillet 2018, les téléspectateurs de M6 pourront découvrir la nouvelle édition de Pékin Express. Après quatre ans d'absence, c'est la Course infernale qui sera lancée avec de tout nouveaux binômes. Si Medhi et Oussama vont vite attirer l'attention, il faudra également compter sur le duo Christina et Didier. La patronne a décidé de tenter l'aventure avec son employé. Pour Purepeople.com, ils acceptaient de parler de la réaction de leurs collègues.

Le binôme formé par Christina et Didier est très surprenant. Si leurs collègues auraient pu voir cette participation à Pékin Express : La Course infernale d'un mauvais oeil, ce fut tout le contraire. "Ils ont accueilli la nouvelle très positivement. Les gens étaient très enthousiastes qu'on soit deux à faire cette aventure. Ils étaient fiers ! (...) Pour la boîte, c'est quand même un truc sympa aussi à vivre", a déclaré la patronne.

De son côté, Didier se sent reconnaissant envers son équipe de travail : "Nos collègues se sont même proposés de nous suppléer lors de l'aventure. Certaines se sont tapé deux fois plus de travail." Il a même tenu à les remercier. "Grâce à elles, on a pu participer à ce jeu", a-t-il conclu.

