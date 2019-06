Christina Milian, sexy avec Karrueche Tran et son nouveau chéri

Depuis 1991, les Environmental Media Awards décernent des récompenses aux séries télévisées ou aux meilleurs films avec un message écologique. L'occasion de découvrir chaque année de nouvelles têtes, de nouvelles tenues mais aussi de nouveaux styles. Pour cette édition, Christina Milian a choisi une robe jouant sur la transparence pour mettre en valeur ses formes. Une robe brodée de fleurs qui laisse déviner sa poitrine grâce au tissu de tulle blanc.

M. Pokora approuverait sans doute le très joli choix stylistique de sa compagne. Ensemble depuis l'été 2017, le chanteur français a récemment mis en scène Christina Milian dans son nouveau clip Ouh Na Na. Très épris de Christina, Matt Pokora confiait également être très proche de sa belle-fille Violet.

Le nouveau chéri de Karrueche Tran, Victor Cruz était lui bel et bien présent à ces awards pour l'accompagner. Après sa relation très compliquée avec Chris Brown, Karrueche Tran semble avoir enfin trouvé l'apaisement (et l'amour) dans les bras du joueur de football américain. Une relation plus saine qui rend la jeune femme rayonnante.

Jaden Smith, lui, a choisi de fouler le tapis rouge en rose. Coloration rose bonbon et sweat de la même couleur, il portait une chaîne avec un pendentif Erys, nom de son futur album. D'autres stars étaient également présentes comme Malin Akermann et Emmanuelle Chiriqui qui ont posé complices sous les flashs des photographes.