Christina Perri, mariée ? La chanteuse de la saga Twilight va bientôt dire "oui"

Elle a dit "oui" ! La chanteuse Christina Perri connue pour avoir interprété le tube A Thousand Years dans la bande originale du quatrième volet de la saga Twilight a confirmé avoir accepté la demande en mariage de son cher et tendre ce jeudi 22 mai 2017, sur Instagram.

"Paul [Costabile] m'a demandé de l'épouser ce soir, et j'ai dit oui !", a-t-elle expliqué dans la légende qui accompagne son cliché où elle met fièrement sa main et son énorme bague de fiançailles en avant. Ses fans, par centaines, n'ont pas manqué de la féliciter tant le geste était beau et romantique. "Félicitations Christina", "C'est tellement beau, j'adore", "Je n'y crois pas, c'est extraordinaire" ou encore "Je suis tellement content pour toi, pour vous", a-t-on pu lire dans les nombreux commentaires sous la photo qui rassemblait près de 40 000 mentions "j'aime".