Christine Angot (ONPC) : Les plus gros coups d'éclats de la polémiste en 2017

L'année 2017 côté télé a été marquée par l'arrivée d'une nouvelle polémiste dans On n'est pas couché sur France 2 : Christine Angot, venue occuper le fauteuil délaissé par Vanesa Burggraf. Une arrivée qui a très vite fait jaser tant la romancière de 58 ans cultive les inimitiés... à l'image de celle que lui porte par exemple l'ex-polémiste d'ONPC Éric Naulleau.

Ainsi, si la première apparition de l'auteure de L'Inceste n'a pas provoqué beaucoup de vagues, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que des coups d'éclats viennent ponctuer les late shows de Laurent Ruquier. Et ce n'est ni la femme politique Sandrine Rousseau ni l'humoriste Jérémy Ferrari qui viendront dire le contraire...

Rappelez-vous, l'ambiance était extrêmement tendue sur le plateau d'On n'est pas couché le 30 septembre dernier lorsque l'ex-secrétaire nationale adjointe d'Europe-Écologie-Les-Verts Sandrine Rousseau était venue promouvoir la sortie de son livre Parler aux éditions Flammarion. Un livre dans lequel la femme politique raconte l'agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part de Denis Baupin, un élu écologiste.

Si Sandrine Rousseau avait pu s'exprimer dans le calme dans un premier temps, elle avait vite été prise à partie par la polémiste Christine Angot. Outrée par certains de ses propos, la remplaçante de Vanessa Burggraf, qui a aussi été victime de violences sexuelles, était sortie de ses gonds : "Je ne peux pas entendre ça. C'est un blabla. On ne fait pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles enfin, on le fait avec l'humain." Troublée, Sandrine Rousseau avait tenté de se défendre tant bien que mal, en larmes : "Mais je l'ai dit à toutes les directions d'Europe Écologie-Les Verts depuis que ça m'est arrivé. Je l'ai dit. De l'humain, j'en ai fait." Un clash qui avait poussé Christine Angot à quitter le plateau en larmes pour se réfugier dans sa loge tandis que le tournage était interrompu.

Le 11 novembre dernier, c'était cette fois l'humoriste Jérémy Ferrari (32 ans) qui aurait passé un meilleur moment dans ONPC si Claire Chazal avait gardé sa place de polémiste éphémère au côté de Yann Moix. Christine Angot n'avait pas mis bien longtemps à faire comprendre à son interlocuteur qu'elle était totalement "imperméable" à son humour. Pour illustrer son propos, Christine Angot avait demandé des comptes à l'artiste, mi-agacé, mi-amusé, sur quelques-unes de ses sorties dans la presse... non sans hargne. "Vous n'allez pas encore vous énerver ! J'ai rien fait ! Je ne fais que des vannes. Excusez-moi de ne pas être énervé contre vous comme vous êtes énervée contre moi !", avait notamment lancé Jérémy Ferrari sous les assauts répétés de la polémiste. Et de lancer quelques instants plus tard après une nouvelle remarque : "Prenez un Xanax !"

Deux séquences à retrouver dans notre player !