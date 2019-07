Christine Bravo clashe "Je suis une célébrité..." : Christophe Dechavanne réagit

Mardi 9 juillet 2019, les téléspectateurs de TF1 avaient rendez-vous avec l'épisode de lancement de la nouvelle édition de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Malheureusement, ce premier épisode animé par Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini n'a pas plu à tout le monde et Christine Bravo, qui avait décidé de livetweeter le programme depuis chez elle, a rapidement fait savoir qu'elle ne l'appréciait pas du tout.

L'ex-animatrice de 63 ans – qui avait participé à L'Aventure Robinson – a commencé ses critiques en s'adressant à Christophe Beaugrand, qui lui avait visiblement conseillé de participer à l'émission. "Je jette un oeil vite fait sur Je suis une célébrité, sortez-moi de là. T'es DINGUE de m'avoir encouragée à accepter ce bourbier !", a-t-elle publié sur Twitter. Et d'enchaîner quelques instants plus tard : "Heu, scusez-moi, je ne peux plus écouter causer les 'célébrités' de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Tout mon corps gratte. Bonne soirée mes zoiseaux."

Face à ces sorties, Christophe Dechavanne (61 ans) a finalement réagi : "Dors bien copine... dors bien." Et d'ajouter alors que sa "copine" Christine Bravo le relançait pour savoir s'il n'avait pas "chopé une méningite" en écoutant les célébrités du programme "échanger sur Schopenhauer" : "L'art d'avoir toujours raison... c'est toi en fait... pas lui..." Une sortie qui a mis un terme à leur échange.

Côté audiences, le premier épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là n'a pas permis à TF1 de se hisser à la première place du podium. En fédérant 3,10 millions de curieux en moyenne jusqu'à 23h35 (soit 19,4% du public et 28,9% des femmes responsables des achats), la télé-réalité produite par ITV Studios France s'est fait dépasser par la série Tandem sur France 3 (3,32 millions de téléspectateurs jusqu'à 22h50).