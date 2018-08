Christine Bravo émue aux larmes à cause de Thierry Ardisson : "C'est violent !"

Christine Bravo a eu du mal à retenir ses larmes dans le nouveau numéro de L'Aventure Robinson sur TF1, le 17 août 2018. En plein milieu de sa survie avec le chanteur Amir, l'animatrice de 62 ans - qui a fait récemment l'acquisition d'un bateau - a reçu un message audio d'un ami de longue date... Thierry Ardisson.

Celle qui a accepté de participer au programme de la Une pour rassembler des fonds pour l'association Les petits frères des pauvres a ainsi pu écouter le message depuis le camp de fortune où elle a séjourné cinq jours : "Christine, c'est Thierry. Je voulais juste te rappeler ces moments où l'on s'est connus à l'époque de la movida parisienne et qu'on déjeunait tous les deux aux Halles. Et qu'ensuite je montais sur ton scooter pour que tu me raccompagnes à mon agence de pub, à l'époque où tu bossais au Matin de Paris. Je me souviens de ces moments-là comme des moments de grande liberté, d'amitié, de joie... Ecoute, courage ! Je t'embrasse ma chérie, je t'aime, ciao."

Une déclaration d'amitié tellement inattendue et empreinte d'émotion que Christine Bravo a eu bien du mal à cacher son émotion. "Ça fait trente ans que je le connais [il est à l'originaire de l'émission culte de l'animatrice, Frou-frou, ndlr] et il ne m'avait jamais dit des choses comme ça. 'Je t'aime' ? Thierry Ardisson ? Trop de pudeur ! C'est violent hein ! (...) Là il parle de choses qui remontent à bien avant qu'on soit célèbres", a-t-elle raconté avant que son camarade ne lui fasse remarquer qu'elle venait peut-être de pleurer. "Je n'ai pas pleuré ! J'étais très émue", a aussitôt corrigé l'animatrice.

A noter que l'émission a réuni 2,9 millions de personnes, soit 18,3 % du public.

