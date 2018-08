Christine Bravo (L'Aventure Robinson) : "J'ai vu l'anatomie d'Amir..."

Vendredi 17 août 2018 à 21h, les téléspectateurs de TF1 retrouveront Christine Bravo en duo avec le chanteur Amir dans un nouveau numéro de L'Aventure Robinson.

En amont de cette diffusion attendue après le succès du tandem Kendji Girac /Maître Gims, la célèbre animatrice de 62 ans a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com et en a profité pour évoquer la difficulté de la survie sur une île déserte mais aussi sa rencontre inoubliable avec Amir.

Celle qui a accepté de participer au programme de la Une pour rassembler des fonds pour l'association Les petits frères des pauvres (une association qui invite à donner de son temps pour rendre visite à des personnes âgées isolées) a d'abord assuré que le tournage n'avait pas été de tout repos : "Le plus dur, c'était de ne pas avoir de matelas. C'est la seule chose qui m'a manquée. Il y aurait eu juste un peu de mousse, ça changeait tout. Ah j'ai vraiment souffert parce que j'ai pas dormi et puis j'ai eu mal partout."

Plus croustillant, concernant sa rencontre Amir – qu'elle ne connaissait absolument pas ! –, Christine Bravo a révélé : "Je ne savais pas qui c'était. Mais en revanche, comme je l'ai découvert après un trek de trois heures et que lui s'était déchiqueté le froc, j'ai découvert Amir avec un pantalon déchiré, en slip, donc j'ai vu son anatomie avant de voir sa tête !"

Pour finir, définitivement tournée vers l'avenir, Christine Bravo a aussi balayé toute possibilité de retourner dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier. "J'ai arrêté. D'abord, je ne veux plus de contraintes du tout et j'ai plus envie de me lever tôt, c'est enregistré le matin. J'ai travaillé 25 ans avec Laurent Ruquier, là je veux plus de cette contrainte, d'être enfermée dans un studio. C'est plus ma vie", a-t-elle assuré.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.