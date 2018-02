Christine Bravo s'explique sur son salaire et soutient Stéphane Bern

"Je ne peux même pas payer les croquettes de mon chat parce que j'achète des croquettes de marque ! 1000 euros par mois, je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent avec 1000 euros par mois, mais vous allez pas me dire qu'ils vivent bien", avait lâché Christine Bravo dans Salut les Terriens !, samedi 10 février, en évoquant sa maigre retraite.

Un sujet sur lequel elle est revenue dans C à vous (France 5), où elle était de passage afin de faire la promotion du documentaire La Télé de Bravo (diffusé vendredi 16 février). Assise aux côtés de Stéphane Bern qui évoquait justement hier son salaire, comparable à celui d'un technicien, la blonde de 61 ans a déclaré, d'une seule traite : "Il y a des tas de gens qui disent que la télévision, on ne produit rien, on ne fait rien. On n'est pas comme les médecins, comme tous ces gens qui sauvent des vies et donc les salaires, ce n'est pas normal... Je veux juste dire un truc. À l'époque où je faisais Frou-Frou, j'étais à l'hôpital pour des raisons personnelles avec un être cher, j'ai exprimé ça aux médecins qui m'ont dit : 'Madame Bravo, vous savez, pendant l'heure de Frou-Frou, les gens ne nous sonnent pas pour demander des médicaments antidouleur, ne nous sonnent pas pour manifester leur détresse.' Je veux dire à toutes les personnes qui sont autour de cette table dont vous [Stéphane Bern, NDLR], que oui, vous êtes utiles."

Voilà qui est dit !