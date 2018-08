Christine Bravo : Sa grande décision après L'aventure Robinson

Vendredi 17 août 2018, TF1 diffusera le deuxième numéro de L'aventure Robinson. Une émission présentée par Denis Brogniart et au cours de laquelle deux personnalités doivent apprendre à vivre sur une île déserte et remporter des épreuves pour gagner de l'argent pour une association. Après Maître Gims et Kendji Girac, ce sont Amir et Christine Bravo qui ont accepté de relever ce défi.

Et l'animatrice de 62 ans est très contente d'être tombée avec le chanteur de 34 ans. "Je ne voulais pas partir avec quelqu'un qui voulait se donner un genre et penser à son image. J'ai accepté de faire l'émission car il était dentiste. Partir avec quelqu'un qui a changé de vie, qui est passé de dentiste à chanteur, ça faisait écho à mon histoire. J'ai été institutrice, puis journaliste, avant de faire de l'animation télé. Voilà pourquoi j'ai accepté de partir avec lui", a confié l'ancienne chroniqueuse des Grosses Têtes (RTL) qui aurait récemment trouvé l'amour dans les bras d'un beau sportif.

Christine Bravo a ensuite révélé comment l'émission a changé sa vie : "Je pensais que mon corps était cuit et j'ai découvert que le mental arme le corps. Je me suis dis que mon corps était génial, et c'est pour cela que j'ai décidé d'arrêter de fumer. Je vais me faire hypnotiser pour mettre fin à cette addiction."

Pour rappel, l'ancienne animatrice d'Union Libre ou Frou-Frou et son coéquipier ont joué pour l'association Les petits frères des pauvres qui vient en aide aux personnes âgées qui sont seule. Une cause qui tenait particulièrement à coeur à Christine Bravo : "Je pensais à ces petits vieux tout le temps quand je souffrais sur l'île. Chaque Noël, je le passe avec eux, à leur tenir compagnie. C'est important pour moi."

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Star du 6 août 2018.