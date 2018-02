Christine Bravo, son fou rire avec Nicolas Sarkozy : La raison dévoilée !

C'est une séquence que l'on revoit fréquemment dans les bêtisiers : en 2001, Christine Bravo et Nicolas Sarkozy avaient partagé un long fou rire face à Marc-Olivier Fogiel dans le talk show de France 3 On ne peut pas plaire à tout le monde. Dix-sept ans plus tard, invitée sur le plateau de C à vous, La suite sur France 5, Christine Bravo (61 ans) a accepté de dévoiler les coulisses de ce grand moment de télévision. Tout est parti d'un livre, La Vie sexuelle de Catherine M.

"Je ne le connaissais pas du tout et j'avais été choquée par son staff d'ex-ministre, il n'était plus rien, il venait de quitter le RPR et ils avaient peur. Ils se disaient 'Il faut qu'il donne une image sérieuse, attention'", a d'abord contextualisé Christine Bravo. Et l'animatrice de Sous les jupons de l'histoire (Chérie 25) de poursuivre : "Moi en entendant ça, je me dis 'Attends mon coco, c'est pas possible', j'étais stressée moi-même. Et là-dessus, il y avait Catherine Millet qui était invitée pour un livre... Écoutez, c'était d'une obscénité, ce qui était écrit. J'étais en train de l'écouter, je ne connaissais pas cette nana, j'ai pris le livre, j'ai regardé et c'était terrible, ce que je lisais. Je tombe sur une phrase tellement sale, je montre ça à Nicolas Sarkozy car il était assis à côté de moi, et le fou rire est parti. Un vrai fou rire."

L'animatrice a ensuite réagi à la phrase qu'aurait ensuite prononcée Nicolas Sarkozy, disant qu'après une telle séquence, sa carrière était désormais "foutue". "Il est devenu président... grâce à moi !", a-t-elle lancé avec humour face à une Anne-Elisabeth Lemoine hilare !

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !