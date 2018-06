Christine Kelly (TPMP) raconte ses douloureux souvenirs d'enfance !

Ancienne membre du CSA et désormais nouvelle recrue dans Touche pas à mon poste sur C8, Christine Kelly est devenue une personnalité reconnue dans le paysage médiatique français. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille.

Lors d'un entretien pour Paris Match dans la rubrique "Le jour où...", la journaliste et écrivain se replonge dans les souvenirs de son enfance en Guadeloupe. "Mon quotidien est pétri de colères. Mes parents se disputent. Tous les jours. Mon père crie. Ma mère pleure. (...) Je nais quinze mois seulement après mon frère. Je suis une invitée surprise qui ne va pas être à la fête."

En plus d'assister aux conflits entre ses parents, la jeune fille qu'elle est subit également leur colère qui se traduit souvent par de la violence. "Sous le soleil, les coups pleuvent. Ma mère me frappe. (...) Toujours 25 coups de ceinture, confie-t-elle. Je me sens abandonnée ou séquestrée selon les moments."

À 48 ans, Christine Kelly semble avoir tourné la page mais tout événement douloureux laisse des traces. "Aujourd'hui, j'ai pardonné à mes parents, qui sont ensemble depuis cinquante ans. Mais je dénonce la culture du silence." En effet, la chroniqueuse télé est une femme engagée. Elle s'efforce notamment de venir en aide aux familles monoparentales grâce à son association K d'urgences, créée en 2010.