Christophe Adam : Taclé pour un plat au nom raciste...

Christophe Adam, visage bien connu des téléspectateurs d'émissions culinaires (Le meilleur pâtissier) et des Parisiens gourmands (on lui doit la boutique L'Éclair de génie dans le centre de la capitale), est aujourd'hui au coeur d'une polémique. En cause ? Un plat au nom jugé raciste figurant au menu de son restaurant Dépôt légal, dans le 2e arrondissement.

"En 2019, t'es oklm dans un resto et tu tombes sur ce genre de 'blague'... Pour info c'est chez Dépôt Légal Paris 2ème", a écrit une internaute outrée, en postant une photo du menu. On peut lire qu'est proposée aux clients la "Tching Tchong Salade", dans cet établissement ouvert en 2017. Un plat dans lequel on retrouve notamment des rouleaux de printemps, des gambas et une sauce à base de gingembre et lait de coco, pour 19 euros.

Le tweet en question a suscité une véritable avalanche de commentaires et de partages, à tel point que le magazine Koï a contacté le chef Christophe Adam pour des explications. "Toutes mes plus grandes excuses pour cette énorme boulette qui est un énorme malentendu", a-t-il d'abord déclaré, en ajoutant qu'il allait demander à ses équipes de prendre des mesures. Il a depuis diffusé un communiqué pour réagir face à l'ampleur médiatique de l'affaire. "Hier soir, nous avons été interpellé par l'intitulé de notre salade aux saveurs asiatiques qui a heurté un grand nombre de personnes issues de la communauté asiatique, mais pas seulement. Nous souhaiterions préciser que cette appellation a été choisie très maladroitement pour sa résonance asiatique et non pour afficher un côté raciste qui n'existe absolument pas au sein du Dépôt Légal et plus globalement au coeur de la société L'Eclair de Génie (...) Nous condamnons bien évidemment avec la plus grande fermeté les messages de haine et de racisme à l'égard de quelque communauté que ce soit", a-t-il fait savoir.

Cette polémique n'est pas sans rappeler celle ayant visée les humoristes Kev Adams et Gad Elmaleh pour un sketch lui aussi jugé raciste envers la communauté asiatique.