Christophe Beaugrand confondu avec une star du foot : Il s'en amuse

Lundi 6 août 2018, une personne pensait avoir rencontré une star de football en faisant ses courses dans un Carrefour Market. Mais il s'agissait en réalité de Christophe Beaugrand (41 ans). C'est la drôle d'anecdote que l'animateur de La Villa, la bataille des couples (TFX) a racontée sur Instagram hier.

"Tout à l'heure au Carrefour Market, on m'a pris pour Bixente Lizarazu ! Moi je trouve ça hyper flatteur... mais lui ???", a-t-il écrit en légende d'un photomontage sur lequel on aperçoit des clichés du mari de Ghislain et du champion du monde 98. Pour l'heure, l'ex-joueur de l'équipe de France âgé de 48 ans n'a pas réagi.