Christophe Beaugrand en deuil : Ému, il rend un bel hommage en direct

Malgré les épreuves, the show must go on. Ainsi Christophe Beaugrand a-t-il présenté la Quotidienne et le Débrief de Secret Story alors qu'il était en plein deuil.

Mardi 28 novembre, l'animateur a perdu sa grand-mère. L'air de rien, le sourire aux lèvres, il a fait son travail avec beaucoup de professionnalisme. Mais à la fin de sa deuxième émission, l'homme de 40 ans a laissé ses émotions s'exprimer en rendant un vibrant hommage à sa grand-mère. En direct sur NT1, il a déclaré : "Je voudrais dire que l'émission n'a pas été évidente pour moi parce que ma mamie a disparu aujourd'hui. Je voulais simplement lui dédier l'émission de ce jour. Mamie Jeannine regardait Secret Story et prenait des notes car elle oubliait la moitié des choses. (...) C'est sans doute en grande partie grâce à elle que j'ai ce petit grain de folie aujourd'hui."

Il y a quelques heures, Christophe Beaugrand a rendu un nouvel hommage à sa grand-mère sur Instagram. Il y a publié un selfie en noir et blanc d'eux deux, sobrement commenté "Mamie Jeannine".