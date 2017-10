Christophe Beaugrand et Ghislain, bientôt le mariage : "C'est un projet"

Christophe Beaugrand (40 ans) pourrait bien voir sa vie chambouler prochainement. En tout cas, c'est ce qu'il espère !

Lors d'une interview pour Télé Loisirs, l'animateur de Secret Story 11 (NT1) a confié que son compagnon Ghis­lain Gérin et lui projetaient de se marier. Il n'a toutefois pas souhaité donner de plus amples précisions : "C'est un projet. Je ne vais pas te donner ici ni la date, ni l'heure. C'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas encore fixé. Mais il y a une envie." Une envie également de devenir papa depuis son plus jeune âge.

Toutefois, même s'il a admis qu'il fallait qu'il s'y mette vu son âge, Christophe Beaugrand a confié que pour le moment, aucune procédure n'a été engagée : "Ce n'est pas encore dans les tuyaux non plus. Avoir un bébé, ce serait déjà pas mal. Après c'est compliqué." On lui souhaite que ce voeux se réalise le plus tôt possible.

Pour rappel, cela fait 6 ans que Ghislain partage la vie de l'animateur. Et le couple semble vivre un amour sans nuage. "C'est vrai que j'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui me pose, qui est critique, qui n'est pas du tout dans l'admiration. Je détesterais être avec quelqu'un qui me dirait : 'Ah t'étais super hier soir, trop beau !' Je préfère quelqu'un qui me casse un petit peu, avec une vraie sincérité. Je pense qu'il m'apporte beaucoup d'amour, c'est quelqu'un en qui je peux faire entièrement confiance, qui m'accompagne dans des moments pas toujours évidents. Je travaille énormément et il est compréhensif. Si je suis serein aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui", confiait-il à Purepeople en août 2016.