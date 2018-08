Christophe Beaugrand et Ghislain : L'imprévu survenu pendant leur mariage

Le 25 juillet 2018, Christophe Beaugrand (41 ans) et Ghislain (29 ans) se disaient "oui" devant leurs proches à la mairie du 8e arrondissement de Paris. Une fête qui s'est poursuivie le samedi 28 juillet à Châteauneuf-de-Gadagne, un village du Sud-Est. Après avoir évoqué cet heureux événement dans les colonnes du magazine Gala du 1er août, l'animateur du groupe TF1 et de RTL (Les Grosses Têtes) s'est livré auprès de nos confrères de Télé Star et n'a pas caché avoir eu "plus le trac que pour un prime sur TF1".

Mais très vite, ses craintes se sont dissipées pour laisser place au bonheur de sauter le pas avec l'homme qui partage sa vie depuis sept ans. "Le moment le plus émouvant, c'est quand on nous a remis le livret de famille. Pendant des années, des gens se sont battus pour ce droit-là. J'ai milité pour le mariage pour tout, je soutiens les associations Le Refuge et SOS homophobie. C'est très touchant d'obtenir cette reconnaissance", a confié l'ancien animateur de Secret Story (TFX).

Avoir un enfant est un projet qui nous tient très à coeur

Il a ensuite dévoilé le menu choisi pour le grand jour avant d'évoquer son ouverture de bal : "J'ai demandé à ma copine de Danse avec les stars Silvia Notargiacomo de nous aider pour la chorégraphie. Nous avons choisi de danser sur I Follow Rivers de Lykke Li. Nous nous sommes vus plusieurs fois avant le jour J." Mais, comme dans quasiment tous les mariages, Christophe Beaugrand et son époux ont dû faire face à un petit imprévu : "Tout s'est bien passé... hormis le lâcher de ballons ! Avec la chaleur, l'hélium n'a pas marché. J'espère que ce n'est pas un mauvais signe pour la suite, mais nous en avons fait une blague."

Christophe Beaugrand n'a bien entendu pas échappé à une question sur une éventuelle paternité en fin d'interview. L'occasion d'apprendre qu'il se verrait bien devenir papa un jour : "C'est un projet qui nous tient très à coeur. On n'en est pas encore là, mais c'est la concrétisation d'une véritable histoire d'amour."

L'intégralité de l'interview de Christophe Beaugrand est à retrouver dans le magazine Télé Star du 6 août 2018.