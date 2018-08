Christophe Beaugrand et son mari Ghislain : Après le chagrin, ils adoptent !

Le 17 août dernier, Christophe Beaugrand et son compagnon Ghislain faisaient part de leur grande tristesse après le décès de leur fidèle chienne, Colby, âgée de 15 ans.

Deux jours plus tard, le couple a décidé d'adopter une nouvelle petite chienne afin de les accompagner dans leur nouvelle vie de jeunes mariés. Celle-ci s'appelle Madame, c'est un berger australien, et l'animateur de La Villa, la bataille des couples sur TFX a déjà dévoilé plusieurs photos de sa frimousse sur ses réseaux sociaux. "Je vous présente une nouvelle venue dans la famille... Elle s'appelle #MADAME ! Hey Ghislain, on lui crée son Insta ? Vous en pensez quoi ? #dog #chiennedamour #chien #toutou #doggy", a écrit Christophe Beaugrand sur Instagram.

Le 17 août 2018, accablé par le chagrin, Christophe Beaugrand écrivait : "Colby est partie ce soir. Tout doucement, dans nos bras. Elle s'est endormie, sur la pointe des pieds. Je lui ai dit merci. Merci pour cet amour gigantesque, inconditionnel et pur qu'elle m'a donné pendant 15 ans. C'était la fin du chemin. La fin du livre. Il fallait le refermer. Tu étais ma plus fidèle compagne. Tu étais près de moi dans tellement de moments difficiles. Si tu savais à quel point tu m'as aidé souvent. J'avais partagé beaucoup de sa vie avec vous. Certains d'entre vous ont même vu Colby dans les coulisses de Secret Story. J'en connais qui l'ont caressée. Pour beaucoup d'entre vous, j'étais indissociable de mon fidèle chien. 15 ans pour un labrador, c'est énorme. Tu étais une Warrior mon chien ! Une survivor ! Guérie d'un cancer il y a 4 ans... Tu as tenu bon, pendant si longtemps, par amour pour tes maîtres. Je souhaite à tous de connaître les mêmes joies intenses et la même incroyable complicité que ce que j'ai connu avec Colby."