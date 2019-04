Christophe Beaugrand face à une "déferlante homophobe" : "Ça me stupéfie !"

Certains sont apparemment irrécupérables.

Le 23 avril dernier, Christophe Beaugrand célébrait l'anniversaire du "Mariage pour tous", six ans après l'adoption de la loi du même nom par l'Assemblée nationale. Grâce à cette belle avancée, l'animateur de Ninja Warrior sur TF1 avait pu épouser son chéri Ghislain le 25 juillet dernier, à Paris.

Dans ce contexte, l'homme de télévision et de radio de 42 ans avait publié un message émouvant accompagné d'une photo du jour de son mariage... Il n'en fallait pas plus pour qu'il s'attire les messages haineux d'homophobes. "L'homosexualité est un péché", "Pitoyable", "Voilà pourquoi Notre-Dame a brûlé", a-t-il notamment reçu par des haters. C'est pourquoi il a réagi le même 23 avril sur Twitter en mettant en avant quelques odieux messages reçus : "Déferlante ahurissante de messages homophobes suite à mon post sur les 6 ans du Mariage pour tous. Ça me stupéfie !! Vous n'imaginez pas à quel point cette haine blesse et tue."

Pour rappel, Christophe Beaugrand avait statué : "Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du 'Mariage pour tous', six ans déjà que nous pouvons, nous aussi, nous dire oui. Grâce à cette loi, notre vie a changé l'été dernier avec @ghislainbeaugrandgerin ! Nous sommes plus heureux que jamais, nos familles et nos amis nous ont accompagnés dans ce moment si fort, si particulier de la vie. Ce partage incroyable. Conquérir ce droit, cela a permis de briser les clichés, de montrer que notre amour valait autant que celui des autres, que nos couples étaient aussi solides que les couples hétérosexuels, que nous appartenions tous à la même société, qu'importent nos préférences sexuelles. Dans nos vies, avec mon mari, il y a eu un avant et un après. Je vous souhaite à tous de vivre le même bonheur ! Et six ans après, je ne comprends toujours pas pourquoi certains s'échinent encore à vouloir remettre en cause nos droits. Le vivre ensemble, c'est aussi accepter que l'autre soit différent et faire de ces différences une richesse pour la société. Car l'amour est toujours plus fort. @ghislainbeaugrandgerin mon amour, mon mari, mon compagnon... Je t'aime."

La route est malheureusement encore longue...