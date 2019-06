Christophe Beaugrand : "Je me sens mieux dans mes baskets"

Christophe Beaugrand est épanoui dans sa vie personnelle. Le 25 juillet 2018, l'animateur du groupe TF1 a épousé Ghislain, avec qui il était en couple depuis sept ans. Une union qu'il avait accepté de médiatiser. Et sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à faire de belles déclarations à son mari, car il a "toujours assumé ce [qu'il] était".

"Lorsque j'ai accepté de communiquer sur mon mariage, comme je l'ai fait l'an dernier, c'était dans le but de faire progresser les mentalités, combattre l'homophobie et les clichés de manière générale. Accepter toutes les différences quelles qu'elles soient me semble important. Faire passer ce message doit être l'une des missions d'une grande chaîne publique numéro 1 en Europe, comme l'est TF1. En tout cas, à aucun moment, la chaîne ne m'a mis des bâtons dans les roues à cause de ça. Bien au contraire", a confié l'animateur de 42 ans à Télé 7 Jours.

Le beau brun a en effet de nombreux projets dans le groupe. En plus de 50' Inside et de la matinale de LCI de Pascale de La Tour du Pin, on le retrouvera prochainement dans la deuxième saison de La Bataille des couples, sur TFX. Cet été, on lui a aussi confié un talk-show de "deux heures au ton décalé" intitulé Ça va faire du bruit, à partir du 20 juillet 2019, tous les week-ends. Et, dès le 5 juillet 2019, il sera de nouveau aux côtés de Denis Brogniart et Iris Mittenaere pour la saison 4 de Ninja Warrior.

Un animateur bien dans ses baskets

Il a d'ailleurs évoqué les nouveautés du jeu, dont la demi-finale qui sera un duel entre les meilleurs candidats de la semaine. Et, cette année, le méga-mur sera encore plus haut, à 5,50 mètres plus exactement. Ceux qui réussiront à le franchir seront directement qualifiés pour la finale et auront une prime de 5 000 euros. "Cette année, Denis Brogniart et moi avons été bluffés par les performances de certains candidats. (...) Beaucoup d'anciens challengers sont de retour et se sont préparés toute l'année pour ce rendez-vous. (...) Les soirées seront thématisées", a ajouté Christophe Beaugrand.

Fier de tout ce qu'on lui propose, l'animateur des Grosses Têtes (RTL) sera à coup sûr de retour dans le groupe TF1 la rentrée prochaine. "Je me sens mieux dans mes baskets aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. La confiance de mes patrons plaide dans ce sens. Ils me donnent la possibilité de m'adresser à différents publics", a-t-il admis auprès du magazine.

L'intégralité de l'interview de Christophe Beaugrand est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 24 juin 2019.