Christophe Beaugrand : Sa colère après une vague d'agressions homophobes

"Je prends la parole pour dénoncer les agressions homophobes qui se multiplient. En tant qu'ambassadeur de la Charte LGBT de @TF1 j'essaye de faire avancer le 'vivre ensemble'", a tweeté Christophe Beaugrand, après l'agression de Guillaume Mélanie, président de Urgence Homophobie (ex-Urgence Tchétchénie)

C'est auprès de France Bleu Paris que l'animateur de Ninja Warrior a pris la parole. "Les moments les plus violents sont souvent liés à une actualité, liés à une visibilité [le sujet de la PMA, dont doit se saisir le gouvernement ou celui de la GPA, porté par Marc-Olivier Fogiel sont dans l'actualité, NDLR]. De plus en plus, les homosexuels ne se cachent plus, donc nécessairement, ils sont plus à même d'être agressés parce qu'avant on ne les repérait pas. C'est le revers de la médaille, j'ai envie de dire. Par exemple quand il y a eu le débat sur le mariage pour tous, on a beaucoup mis l'accent sur l'homosexualité et du coup ça a renforcé les attaques", a-t-il souligné.

En colère, Christophe Beaugrand (41 ans) ajoute : "Aujourd'hui, on fait partie de la société, il va falloir que ceux qui n'ont pas envie qu'on en fasse partie s'y fassent parce que nous, on ne va pas baisser la garde. Nous n'avons pas à être discrets, nous n'avons pas à nous cacher. Ce sont ceux qui professent la haine qui devraient se cacher."