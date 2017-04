Christophe Beaugrand : Son coup de gueule contre un candidat à la présidentielle

Les people ont peu été présents dans cette campagne présidentielle mais certains ont quand même des choses à dire. L'animateur Christophe Beaugrand, qui n'a pas officiellement soutenu de candidat (mais était vu ce lundi 17 avril au meeting parisien d'Emmanuel Macron), s'en est pris à... François Fillon.

Le candidat du parti de droite (Les Républicains) figure dans le quatuor des sondages, avec Marine Le Pen (Front National), Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) et Emmanuel Macron (En Marche !) pour accéder au second tour de l'élection présidentielle du 7 mai prochain. François Fillon rêve ainsi, malgré une campagne laborieuse notamment marquée par des soupçons sur les emplois présumés fictifs de sa femme Penelope, de ravir l'Élysée et de succéder à François Hollande. Interrogé sur la formation de son possible gouvernement par l'émission Forum Radio J, il a répondu que des ministres pourraient venir du mouvement politique Sens Commun, un allié fort depuis le début de sa campagne. Un allié, né de la Manif pour Tous, toutefois très encombrant et surtout très polémique comme l'a judicieusement rappelé Christophe Beaugrand.

Sur Twitter, le populaire animateur ouvertement homosexuel a posté un long message pour inciter ses followers a faire très attention lors du scrutin du premier tour le dimanche 23 avril. Dans son viseur, François Fillon... "Ces gens de Sens Commun ont passé des semaines à montrer du doigt les homos en hurlant qu'ils étaient une abomination et qu'ils nous voulaient en marge, à part (...) Il est tout simplement intolérable que des hommes politiques sérieux s'associent à de telles idées de rejet, au 21e siècle", écrit-il notamment.