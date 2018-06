Christophe Beaugrand : Son hommage émouvant à son père décédé

Dimanche 17 juin 2018, les Français célébraient la fête des Pères ! Christophe Beaugrand a profité de cette belle occasion pour rendre hommage à son père décédé. Sur son compte Instagram, le présentateur de TF1 a posté une ancienne photo suivie d'un message émouvant.

"Papa, tu aurais presque 70 ans aujourd'hui. Bonne fête, là-haut où tu me regardes peut-être... Pensée pour tous ceux qui ont, comme moi, perdu leur papa bien trop tôt", écrivait Christophe Beaugrand en légende de cette image. Sur celle-ci, l'animateur de 41 ans apparaissait plus jeune et il posait aux côtés de son père en costume.