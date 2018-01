Christophe Castaner et sa femme : "Je ne voulais pas la perdre"

Depuis qu'il est devenu l'une des nouvelles têtes du paysage politique, Christophe Castaner est très sollicité par les médias et il n'hésite pas à répondre aux demandes. Cette fois, c'est dans les pages de Gala qu'il s'exprime.

Le Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement et boss du mouvement La République en Marche s'est livré sur son parcours qui l'a mené à ses fonctions politiques. Christophe Castaner, qui est parti de chez lui à 18 ans, a notamment dévoilé le rôle clef que sa femme Hélène a joué. "J'ai vécu de petits métiers, j'ai été serveur de boîte de nuit, maçon, je me suis aussi fait de l'argent facile grâce au jeu. Hélène n'a jamais cautionné cela. (...) Elle a eu son bac avec mention, je me suis dit que je devais reprendre les études. J'ai passé mon bac en candidat libre. Je ne voulais pas qu'un écart se creuse entre nous. Je ne voulais pas la perdre", a-t-il confié.

Et l'homme politique de 52 ans, papa de deux filles, d'ajouter : "Hélène a toujours vécu mes fonctions politiques avec beaucoup de distance (...) Nous nous sommes construits ensemble. Nous sommes entrés en même temps dans la vie active (...) Lorsque je regarde une vitrine, je sais sur quel objet va se poser son regard. Dans une exposition, nous sommes interpellés par les mêmes oeuvres." De jolis mots d'amour bien plus louables que ceux qu'ils avaient tenus à propos de la tenue de Rihanna et qui lui avaient valu de devoir platement s'excuser...

Thomas Montet

L'interview de Christophe Castaner est à retrouver dans Gala en kiosques le 10 janvier 2018.