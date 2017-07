Christophe Castaner : Le secrétaire d'État dîne avec des Niçois influents...

Le 27 juin, l'Institut du monde arabe, dans le 5e arrondissement de la capitale, accueillait la soirée de l'Association des journalistes niçois de Paris. Pour l'occasion, diverses personnalités étaient conviées.

C'est sur la terrasse du restaurant Noura que les convives ont été reçus chaleureusement par le PDG de l'entreprise traiteur, Paul Bou Antoun. Après la traditionnelle photo de famille, sur la sublime terrasse panoramique de l'Institut du monde arabe, avec en toile de fond l'île Saint-Louis et Notre-Dame de Paris, Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, a tenu à rendre un hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 survenu à Nice, en indiquant qu'il accompagnerait le président Macron sur place pour une commémoration.

Avant de passer à table pour un repas typiquement niçois, l'assemblée a comme d'habitude chanté Nissa la Bella, l'hymne niçois, puis la Marseillaise. Ensuite, le DJ international Jed Wong est passé aux manettes pour permettre aux invités de poursuivre la fête dans une ambiance de folie. Il est prévu que tout ce beau monde se retrouve à l'automne prochain.

Parmi la foule des invités, on a pu voir Popeline Chollet, Vincent Delepoulle, Richard Boutry, Olivier Predhomme, Nadege Pastorelli, Lionel Bringuier, Renaud Lombart, Olivia Zerah Bugajski ou encore Tony Bonfils avec sa femme, Jed Wong, Christophe Kulikowski, Olivier Benkemoun et sa femme Anne Denis, Sabine, Julie Collard, Sylvana Lorenz, l'imam de Drancy Hassen Chalghoumi, Bernard Pasqualini (ancien commissaire de la Brigade Criminelle de Paris), Camille Langlade, Jean-Baptiste Losca, Alain Chabod, Alban Mikoczy et sa fille, Roland Courbis, Clara Paban, Fabrice Turpin, Valerie Oltra, Gabriel Bailet...