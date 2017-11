Christophe Dechavanne agacé : Le prénom de sa petite-fille dévoilé !

Christophe Dechavanne n'a pu garder le prénom de sa petite-fille secret bien longtemps.

Invité dans Salut les terriens (C8) samedi 25 novembre 2017, afin de faire la promotion de la tournée Age tendre et tête de bois, qu'il produit, Christophe Dechavanne n'a pas échappé à une allusion sur l'accouchement de sa fille Pauline.

Thierry Ardisson a rappelé que l'animateur de 59 ans était devenu grand-père pour la première fois, le 10 novembre dernier. Une information dévoilée par Ici Paris. Et, malheur, il a révélé le prénom de la petite princesse : Jeanne. "Attention, le prénom est secret ! Enfin, il ne l'est plus", a lancé Christophe Dechavanne un brin agacé.

Il a toutefois vite oublié cette bourde afin de se confier son bonheur : "C'est une beauté incroyable. C'est au-delà du touchant, cette histoire. En plus ça rapproche de manière sensible et très importante la famille. Ça nous a tous rapprochés."

Pour rappel, Pauline est née en 1987 de sa relation avec Marie. Christophe Dechavanne est également l'heureux papa de Paul-Henri (né en 1990, de son amour pour Isabelle) et Ninon (née en 1998 de sa relation avec Manon Saidani).

Du côté des audiences, l'émission Salut les terriens diffusée hier a rassemblé 940 000 téléspectateurs, soit 4,7% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus.