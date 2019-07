Christophe Dechavanne, attaqué, réplique : "Sortez-moi de cette merde !"

Interviewé par le journal Le Parisien le 5 juillet 2019, Christophe Dechavanne (61 ans) répond aux attaques qui ont été prêtées à Laurence Boccolini (56 ans). Les deux animateurs ont participé ensemble à l'émission "Je suis une célébrité... Sortez-moi de là !" qui débute le 9 juillet sur TF1. Après le tournage, Laurence aurait confié à ses proches que Christophe avait été "épouvantable avec elle". Elle aurait même dit à TF1 "avoir songé à porter plainte". Un ami de Laurence aurait par ailleurs déclaré : "Une fois à Paris, elle a refusé de tourner une bande-annonce avec Dechavanne pour ne pas le recroiser."

"Je ne me suis jamais engueulé avec quiconque !"

Très étonné par ces rumeurs, Christophe Dechavanne se défend : "Mais enfin, je n'ai poussé personne dans le caca d'éléphant ! Et non, je ne me suis jamais engueulé avec quiconque. Sauf peut-être un jour contre ma maquilleuse pour un raccord. Mais on travaille ensemble depuis vingt-huit ans, bordel ! On cherche à me salir. Sortez-moi de cette merde !"

Il continue : "À aucun moment, ça n'a été tendu avec Laurence." Il ajoute même qu'ils ont "rigolé comme des baleines".

Une réconciliation sur les réseaux ?

Étonnée et sans doute déçue de découvrir l'emballement autour de cette affaire, Laurence a tweeté le 5 juillet 2019 : "Navrée de découvrir un tel déballage alors que nous avons tant travaillé et transpiré avec toute l'équipe pour vous offrir une superbe émission." Mieux, elle défend l'ex-animateur de Ciel Mon Mardi ! et affirme : "Il a été l'un des premiers à prendre de mes nouvelles à l'hôpital. Pourquoi dire le contraire ? En Afrique du Sud il a été très concerné par mes soucis de santé : Nous avons travaillé en équipe et Je lui garde toute mon amitié ainsi qu'à la production."

De son côté, Christophe répond : "Je t'embrasse Laurence... on marche sur la tête..." Alors, rumeurs infondées ou réelles prises de bec ? Affaire à suivre...

L'interview de Christophe Dechavanne est à découvrir en intégralité dans le journal Le Parisien.