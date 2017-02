Christophe Dechavanne et Cyril Hanouna : L'heure de la réconciliation !

Plus de rancoeur entre Christophe Dechavanne et Cyril Hanouna.

L'animateur de TF1, de retour le 27 février avec le nouveau jeu télévisé The Wall : face au mur, et celui de Touche pas à mon poste (C8) entretenaient des relations quelque peu tendues ces dernières années. En 2015, Baba et ses chroniqueurs n'avaient pas été tendres avec Christophe Dechavanne et son équipe concernant son talk-show Les épingleurs. Tous ont été qualifiés de "bande de loosers" et Enora Malagré avait ajouté que la carrière de l'ex-présentateur de Coucou c'est nous ! était terminée.

Outré, Christophe Dechavanne avait répliqué quelques semaines plus tard sur Europe 1 en assurant que deux chroniqueurs de TPMP l'avait contacté pour travailler avec lui. Ce qui lui a valu d'être renommé "Joe Dalton" par Cyril Hanouna. "Mes beautés, je sais qu'il y en a qui sont énervés par les attaques du petit Christophe mais laissez tomber il va se calmer Joe Dalton! :)", avait-il notamment écrit sur Twitter le 8 mars 2015.

Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts comme l'a révélé Christophe Dechavanne au cours de son entretien avec le magazine TV Mag : "Je ne porte pas de jugements sur mes petits camarades, les autres le font suffisamment sur moi (rires)! Je n'ai jamais été réellement fâché avec Cyril Hanouna, mais je n'aime pas qu'on dise des choses sur moi sans me connaître. Je suis réconcilié avec lui."

Toutefois, la papa de Pauline, Paul-Henry et Ninon (née de trois mères différentes : Marie, Isabelle et l'actrice Manon Saidani) n'a pas pardonné à ses chroniqueurs leurs critiques : "En revanche, les autres, ce n'est plus mon problème... On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est d'ailleurs moi qui avais trouvé ce titre pour le talk-show de Marc-Olivier Fogiel à l'époque."

L'intégralité de l'interview de Christophe Dechavanne est à retrouver en intégralité dans TV Mag.