Christophe Dechavanne et sa fille Ninon unis face à Estelle Lefébure et Emma

Soirée de gala aux Champs-Élysées en ce mardi 4 décembre 2018. L'UGC Normandie déroulait son tapis rouge à l'équipe du film Holy Lands pour une avant-première peuplée de stars et de personnalités en tout genre. Tous ont répondu à l'appel de la réalisatrice Amanda Sthers, qui faisait par ailleurs crépiter les flashs avec son ex-mari et acteur dans son film, Patrick Bruel.

On a notamment croisé Christophe Dechavanne, venu avec sa fille. En pleine forme, l'iconique animateur de TF1 a fait le show aux côtés de sa jolie Ninon, 20 ans. Le tandem a découvert le film, puis s'est ensuite rendu à l'after party qui se déroulait au Beefbar, une belle adresse située rue Marbeuf dans le 8e arrondissement de la capitale. Ce n'était pas le seul tandem parent-enfant, puisqu'on a également pu admirer le duo formé par Estelle Lefébure et sa fille Emma Smet. À la veille du 1er anniversaire de la mort de Johnny Hallyday (le grand-père d'Emma), le duo s'est offert ce doux moment avec ce film qui évoque le rapport entre les parents et les enfants, l'acceptation, le temps qui passe et la tolérance.

Un film qu'Anthony Delon, lui aussi présent à cette première, a beaucoup apprécié. "Tragique et drôle à la fois, émouvant, intelligent et tellement fin", a-t-il écrit sur Instagram au lendemain de la première.