Christophe Dechavanne fâché avec Mike Horn ? L'animateur se lâche

Le 12 juin 2017, les Français découvraient le 4e numéro d'À l'état sauvage sur M6. Dans cet épisode, l'aventurier suisse et sud-africain Mike Horn parcourait le Venezuela avec Christophe Dechavanne... et perdait parfois patience tant l'animateur pouvait avoir la langue bien pendue durant leur périple.

Un peu plus d'un an plus tard, Christophe Dechavanne (60 ans) a profité des coulisses d'un tournage pour TF1 afin de rétablir quelques vérités. Qu'on se le dise, il n'est pas du tout fâché avec Mike Horn (52 ans) depuis leur aventure commune... bien au contraire. Il a indiqué sur sa page Facebook officielle : "Je suis sur un tournage de Bienvenue à la ferme, je croise un ingénieur du son qui a fait le Venezuela avec Mike Horn et votre serviteur... Il l'a revu depuis sur un autre tournage et me dit que monsieur Mike Horn ne dit que des choses aimables à mon endroit."

Et l'animateur de The Wall de poursuivre, bien décidé à remettre les pendules à l'heure : "J'en déduis que tous les 'papiers' (et il y en a eu un paquet) relatant notre mauvaise entente et que 'ça s'est mal passé entre nous' sont donc de la daube... Je m'en doutais depuis un moment mais on peut toujours avoir un doute. Je n'en ai plus. Mes amitiés monsieur Mike Horn."

Pour rappel, Mike Horn a cessé les tournages pour À l'état sauvage, non sans régler quelques comptes au passage, et a lancé en septembre 2018 son propre show de survie, Cap Horn (M6).