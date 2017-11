Christophe Dechavanne : Grand-père pour la première fois !

À quelques semaines de Noël, Christophe Dechavanne a déjà reçu un beau cadeau alors qu'il n'a sans doute pas encore installé son sapin dans son salon : un bébé dans sa famille ! En effet, le populaire animateur de TF1 est devenu grand-père pour la première fois.

C'est le magazine Ici Paris qui dévoile cette bonne nouvelle. La fille aînée de Christophe Dechavanne, Pauline, a donné naissance à une petite fille, le 10 novembre 2017. Dès le lendemain, l'animateur se précipitait à la clinique pour découvrir le nouveau-né, au prénom encore tenu secret... Nul doute que l'animateur, que l'on pouvait récemment voir dans un numéro de Danse avec les stars, était sur un petit nuage. D'ailleurs, le magazine affirme qu'il a quitté en quatrième vitesse la croisière sur laquelle il était auprès de la troupe d'Âge tendre et tête de bois, qu'il produit.

Christophe Dechavanne a sans doute chaleureusement félicité sa fille, née en 1987 de sa relation avec Marie et qui est depuis trois ans mariée à Louis. Il est aussi le papa de Paul-Henri (né en 1990, de son amour pour Isabelle) et Ninon (née en 1998 de sa relation avec Manon Saidani). Côté coeur, l'animateur est en couple depuis un plus d'un an avec une mystérieuse inconnue...

Thomas Montet