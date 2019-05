Christophe Dechavanne : Sa compagne et ses filles présentes pour un bel hommage

Christophe Dechavanne a de quoi être fier. Le célèbre animateur que l'on retrouvera bientôt dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là a été décoré par le ministère de la Culture. Ses proches et les femmes de sa vie étaient à ses côtés.

Le 15 mai 2019, l'homme de 61 ans a reçu les insignes d'Officier des Arts et des Lettres des mains du ministre Franck Riester. "Pour tous les grands moments de télévision que vous nous avez offerts et tous les grands moments à venir que vous allez nous offrir, pour tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous nous réservez encore, cher Christophe Dechavanne, devant vos amis, devant votre famille, devant la République nous vous faisons officier de l'Ordre des Arts et des Lettres", a déclaré l'homme politique.

Un hommage auquel ont assisté sa compagne Elena Foïs – on découvre ainsi leur relation –, en robe noire, et ses deux filles, Ninon, magnifique dans une robe jaune signée Oud Paris, et Pauline, élégante en pantalon noir et chemisier coloré.

Les amis de Christophe Dechavanne, Patrice Carmouze, Sandrine Quétier, Olivier Delacroix, Stéphane Courbit, les productrices Marie-France Brière et Dominique Cantien étaient également présents.

Christophe Dechavanne a partagé son bonheur sur sa page Twitter. Il a écrit en légende d'une photo de sa décoration : "Je vous jure... veux pas la ramener... mais bon... quand même... fier... ma mère et ma soeur parties loin doivent l'être aussi :)... sûrement ! Je n'ai pas fait mon service (z'ont pas voulu) et me voilà officier des #artsetlettres ! Gaaaaarde à vous ! Repos ! Pouvez fumer :)"