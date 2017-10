Christophe Dechavanne tricheur ? L'animateur revient sur ses propos !

Christophe Dechavanne (59 ans) est revenu sur ses propos !

Mardi 3 octobre 2017, l'animateur de The Wall (TF1) a confié dans Les Grosses Têtes, sur RTL, qu'à l'époque de La Roue de la fortune (de 2006 à 2011), il n'avait pas hésité à donner un coup de pouce à certains participants.

Des déclarations qui ont fait polémique et sur lesquelles il a souhaité donner de plus amples précisions lors d'une interview accordée à TV Mag : "Quand je conseillais les candidats sur la manière de pousser la roue, c'était fait à l'antenne à la vue de tout le monde et équitablement. C'était une indication et non une tricherie (...). Dans le contexte et l'excitation des Grosses Têtes, j'ai exagéré les choses mais cela n'est arrivé qu'une seule fois. Cela m'agace de lire aujourd'hui que 'je trichais régulièrement' alors que l'histoire s'arrête à ce seul exemple. Je ne suis pas un tricheur, je suis un compétiteur et je déteste la triche."

Après quoi, il a confié au Huffington Post : "Ce n'est pas de la triche. J'ai aidé, par le geste, par la parole à tourner la fameuse roue pour que ça atteigne les cases les plus sympathiques pour les candidats. Mais ce n'est pas de la triche. Tout ça s'est fait devant 11 caméras et surtout des millions de téléspectateurs. (...). Tout ce que j'ai fait, c'est de dire parfois : 'Poussez plus fort' ou 'Allez encore un peu'. C'est de la triche ça ? Non. D'autant que ça avait une chance sur deux de vraiment les aider."

Affaire conclue !