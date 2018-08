Christophe Hondelatte s'écharpe avec un contrôleur de la SNCF

L'ancien présentateur de Faites entrer l'accusé et conteur d'enquêtes criminelles sur Europe 1 ne s'attendait sans doute pas à recevoir le retour du bâton. En effet, le contrôleur en question s'est permis de répondre à cette attaque de manière tout aussi virulente. Il a d'abord expliqué pourquoi tous les passagers n'avaient pas de place, après quoi il s'en est directement pris à Christophe Hondelatte : "Quant à monsieur Hondelatte, il a été très condescendant et très antipathique... Il m'a demandé mon matricule... Je lui ai donné mais il a voulu que je lui présente une pièce officielle avec mon matricule... Je lui ai dit qu'il ne l'aurait que verbalement, il s'est donc permis de me photographier... Il s'est également vanté de gagner dix fois mon salaire et a sous-entendu que je devais faire profil bas. Un homme charmant."