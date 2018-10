Christophe Lambert et Didier Deschamps "rayonnent" au Quai d'Orsay

C'est sur leur 31, vêtus de leur plus beau costume, que Christophe Lambert et Didier Deschamps ont assisté il y a quelques jours au même événement.

Mardi 2 octobre 2018, la cérémonie du Grand Prix du Rayonnement Français était organisé au Quai d'Orsay. Mis en place en 2009 par Joëlle Garriaud-Maylam, l'événement permet de sacrer chaque année des hommes et des femmes qui font rayonner, par leur implication personnelle et collective, les valeurs de la France à travers le monde. L'occasion de valoriser en bonne et due forme la réputation du pays à l'étranger.

Economie, gastronomie, humanitaire, tourisme, culture, environnement, sport et sciences, de nombreuses catégories sont ainsi récompensées. Tout sourire, Didier Deschamps a donc reçu le Prix Spécial du Jury, près de trois mois après la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde.

Parmi les autres lauréats de cette neuvième édition figuraient le rappeur Abd Al Malik (Prix du Rayonnement Francophone), tandis que Marie Bochet, quinze fois championne de ski paralympique, a raflé le Grand Prix du Rayonnement Français.

La capitaine Laëtitia d'Haille (du Centre interarmées des Actions sur l'environnement) s'est vu décerner le Prix du Rayonnement humanitaire pour les armées françaises au titre de leurs missions humanitaires. La danseuse de ballet Elisabeth Platel a reçu le Prix du Rayonnement culturel, Bruno Pavlovsky (président de Chanel) a raflé le Prix du Rayonnement économique, le restaurateur Guy Savoy (félicité de près par Christophe Lambert) a reçu le Prix du Rayonnement gastronomique, l'astrophysicienne Hélène Courtois a reçu le Prix du Rayonnement scientifique et enfin le Prix du Rayonnement touristique a été décerné aux hôtels Mama Shelter via les fils de leur créateur, Jérémie et Benjamin Trigano.

Jean-Yves Le Drian, Guy Stéphan, Catherine Dumas, Franck Raviot, Patrick Poivre d'Arvor, Guillaume Gomez, Marie-Louise de Clermont Tonnerre, Rémy Rioux, Olivier Pagezy, Benedict Donelly, François Morinière, Philippe Faure, Dominique Wolton, Marie-France Marchand Baylet, Jacqueline Franjou, Marie-Christine Saragosse et Grégory Dupont étaient également tous présents.