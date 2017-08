Christophe Licata (DALS) : Le jour où il a appris qu'il allait être papa...

Le 5 février dernier, à 11h18, Christophe Licata et sa compagne Coralie devenaient les heureux parents d'un petit Livio. Six mois plus tard, le danseur de Danse avec les stars (TF1) a accepté de raconter à nos confrères de Gala les coulisses du jour où il a appris qu'il allait connaître le bonheur de devenir papa dans un futur proche.

C'est alors qu'il revenait de l'enregistrement d'une très célèbre émission de France 2 que Christophe Licata (31 ans) a appris la bonne nouvelle. "L'année dernière, je rentrais d'un enregistrement de Fort Boyard, j'étais mort de fatigue. Coralie m'a accueilli, super souriante, avec une petite surprise. C'était un test de grossesse, positif. Je n'ai pas tout de suite compris, elle m'a réexpliqué tout doucement. D'un coup, je n'étais plus du tout fatigué !", s'est-il rappelé avec émotion.

Il faut dire que cette excellente nouvelle, il l'attendait depuis longtemps ! Le couple, complice depuis plus de douze ans, avait déjà évoqué à de nombreuses reprises ce souhait de fonder une famille. Seulement voilà, le métier de danseuse de Coralie et la tenue de leur école de danse à Draguignan avait jusque-là repoussé la date fatidique. "Ce n'était jamais le bon moment. Et puis, un jour, j'ai ressenti un manque dans notre vie, et je me suis dit : 'C'est maintenant !'", a commenté de son côté la jeune maman.

Soucieux de devenir un papa exemplaire, Christophe Licata a tenu à préparer l'arrivée de bébé le plus tôt possible... Que ce soit en lisant des livres dédiés à la paternité, en apprenant à jouer de la guitare pour lui chanter des chansons ou en préparant la chambre du nourrisson. Même si la naissance était prévue pour février 2017, le futur papa avait bouclé le chantier dès septembre 2016, avant DALS7.

"Dans les mois qui ont précédé la naissance, je posais des tas de questions dès que je croisais des parents, et j'entendais souvent : 'Il n'y a pas de mot pour dire ce qu'on ressent.' Ça m'agaçait un peu. Mais maintenant que je l'ai vécu, je le comprends. Effectivement, il n'y a pas de mots", a-t-il conclu.

Une interview à découvrir en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.