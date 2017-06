Christophe Licata, papa comblé : Câlins et sport avec son petit Livio

En février dernier, Christophe Licata, célèbre danseur de Danse avec les stars (TF1), est devenu papa pour la première fois. Sa femme Coralie a en effet donné naissance à un adorable petit Livio.

Très discret sur sa vie privé, le grand ami de Fauve Hautot et Grégoire Lyonnet, lequel est d'ailleurs le parrain du petit Livio, célèbre aujourd'hui sa première fête des Pères. Un moment unique que sa femme et lui ont partagé sur les réseaux sociaux.

Ainsi peut-on voir Christophe Licata soulever son fils, moulé dans sa couche, et faire des altères avec lui. "It s m'y first !! #bonnefete à tous les #daddy #love #sunday #babyboy", a-t-il commenté.