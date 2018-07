Christophe Licata papa gaga : Tendre moment avec Livio !

Christophe Licata et sa femme, Coralie, sont depuis février 2017 les heureux parents de Livio, leur premier enfant. Comblé par ce nouveau rôle de papa, le danseur deTF1 ne résiste jamais à l'envie de poster des photos de son petit bout de chou sur ses réseaux sociaux. Même s'il prend soin de cacher son visage, on devine malgré tout une frimousse adorable à chaque fois.

Mardi 10 juillet 2018, l'ancien partenaire de Tatiana Silva n'a pas dérogé à sa règle en affichant son fils de dos, enveloppé dans un peignoir bleu qui porte son nom. Visiblement la petite famille profite des beaux jours et des vacances pour se ressourcer. "Big love #babyboy #papagaga", a écrit Christophe Licata en légende.

Les internautes ont rapidement validé cet élan d'amour sur Instagram : "Adorable", "Trop chou", "Baby licata le plus beau", "Il a grandit", "Trop mignon et vive le bleu", "Le plus beau cadeau de la vie", peut-on lire parmi les commentaires.

Danseur régulier dans le programme phare de TF1 Danse avec les stars depuis 2011, Christophe Licata sera de retour sur le parquet à l'automne 2018 et tentera de remporter la compétition au bras d'Héloïse Martin, l'héroïne de Tamara.