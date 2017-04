Christophe Licata : Tendre moment et douce berceuse avec son bébé

En février dernier, Christophe Licata, célèbre danseur de Danse avec les stars (TF1), est devenu papa pour la première fois. Sa femme Coralie et lui ont accueilli un fils, Livio.

Très discret sur sa vie privée, le grand ami de Fauve Hautot s'affiche de plus en plus. Récemment, on avait pu le voir faire sa première sortie avec son bébé, et voilà que le danseur vient de publier un cliché adorable, dévoilant, par la même occasion, un autre de ses talents.

Afin d'endormir Livio, confortablement installé dans un transat, Christophe Licata lui a chanté une berceuse. Pour ce faire, il s'est muni d'une guitare. Eh oui, l'homme qui sait se mouvoir avec sex appeal sur le dancefloor est aussi capable de pousser la chansonnette. Et à en croire la légende du cliché, il a une voix suffisamment jolie pour endormir son bébé. "#berceuse #daddy #camarche !!!!! #joie #vie."