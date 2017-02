Christophe Maé : Ce jour où "il a pété un plomb"...

Lorsque le public s'est attaché pour de bon à lui, Christophe Maé avait déjà la trentaine. Si le chanteur de 41 ans figure aujourd'hui parmi les artistes préférés des Français, et a écoulé des millions d'albums en dix ans de carrière, Christophe Martichon (son vrai nom) est passé par des périodes de doutes.

Atteint de polyarthrite lorsqu'il était enfant - maladie qui touche les articulations et dont souffrait également Edith Piaf - Christophe Maé s'est vu immobiliser durant une année. C'est à cette époque qu'il se découvre une passion pour la musique. Ses parents lui réservaient pourtant une tout autre carrière que celle de chanteur puisqu'il a été maître-pâtissier le temps de quelques mois. C'est à 18 ans qu'il prend la décision de quitter le cocon familial pour réaliser son rêve.

Après des années de galère, sa carrière décolle lorsqu'il intègre la comédie musicale du Roi Soleil. Repéré par le producteur Dove Attia en Corse, Christophe Maé endosse le rôle du frère excentrique et gay du Roi Soleil, Louis XIV (joué par Emmanuel Moire ). Si Dove Attia a eu un coup de coeur pour lui, tous n'étaient pas du même avis comme l'a raconté le producteur au cours d'un reportage consacré à Christophe Maé dans l'émission 50 minutes inside de TF1 le 25 février. "Tout le monde n'a pas été unanime, ça a été difficile d'imposer Christophe. Y avait même des gens qui ne le supportaient pas. J'avais même mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont donné l'ordre de pas le prendre, de le virer", a confié Dove Attia. Christophe Maé a lui-même été dur à convaincre, pensant pas que le personnage du frère du roi ne lui convenait pas.

Tout s'est encore un peu plus compliqué un jour en particulier... Dove Attia a ainsi raconté cette fois où le chanteur s'est emporté : "Quand il a vu son premier costume du tableau Vice et Versailles, je me rappelle qu'il a pété un plomb. Il a insulté la costumière, il l'a insultée". Christophe Maé a fini par se faire à son rôle et y a même vu une certaine liberté : "J'assume tout parce que j'ai un personnage qui me le permet."

S'en suit le succès que l'on connaît de son tube On s'attache qui a fait de Christophe Maé un incontournable de la scène française.

