Christophe Michalak et sa femme Delphine McCarty bluffés par une "Panther"

Black Panther, le personnage créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, débarque sur le grand écran ! La superproduction de la maison Marvel voit désormais le jour et une projection a été organisée à Paris le 7 février au Grand Rex, en présence d'une foule de personnalités françaises.

On pouvait ainsi croiser sur le photocall Alicia Aylies (Miss France 2017), le chef Christophe Michalak et sa femme Delphine McCarty – avec probablement le fils aîné de la comédienne Darius, né d'une précédente relation –, la journaliste et écrivaine Rokhaya Diallo, la star du futur Taxi 5 Franck Gastambide, le comédien et humoriste Tom Villa, le héros d'Epouse-moi mon pote Tarek Boudali, Laurent Maistret (Koh-Lanta) et le nageur Amaury Leveaux. Côté représentant de la musique, il y avait Cerise Calixte qui est la voix Vaiana, les figures du Ministère Amer Passi et Stomy Bugsy mais aussi Gabriel des Kids United. Côté danse, ce sera une partie de la troupe de Danse avec les stars, Jade Geropp, Maxime Dereymez, Denitsa Ikonomova, Christian Millette et le lauréat de la dernière édition, Augustin Galiana.

Au casting de ce blockbuster, Chadwick Boseman, remarqué pour son interprétation de James Brown dans Get On Up, Lupita Nyong'o, actrice oscarisée (12 Years a Slave) et Michael B. Jordan. Ce dernier a eu le plaisir de retrouver le réalisateur de Creed, Ryan Coogler. Forest Whitaker, Danai Gurira, Sterling K. Brown, Martin Freeman, Angela Bassett et Daniel Kaluuya, nommé aux Oscars pour Get out, font également partie de la distribution.

L'histoire : Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi resurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier...

Black Panther, en salles le 14 février