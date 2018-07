Christophe Michalak : Rare photo avec son adorable fils Victor en Corse

Christophe Michalak est un homme comblé ! Marié à la femme de sa vie, l'actrice Delphine McCarty, il est devenu papa d'un petit garçon en 2014. S'il est très discret sur sa vie privée, le célèbre chef pâtissier a dévoilé une rare photo de son fils sur les réseaux sociaux.

C'est ce lundi 30 juillet 2018 que Christophe Michalak a pris la pose en compagnie de Victor sur son compte Instagram. Profitant de leurs vacances en Corse, le papa et le fils étaient assortis et portaient les mêmes tongs de la marque Havaianas. "Papa tong et bébé tong en vacances #havainasmoments #portovecchio #heuremagique #merci #vivelesvacances", a-t-il écrit en légende avec humour.

S'il était heureux d'afficher son bonheur sur le réseau social, Christophe Michalak a tenu à garder secret le visage de son fils qui portait un chapeau de taille. Cela n'a pas empêché les internautes de tomber sous le charme de ce duo adorable. "La photo est très belle et joli endroit. Vous êtes adorables tous les deux. Passez de bonnes vacances en famille car c'est le plus important", pouvait-on lire dans les commentaires.