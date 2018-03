Christophe Salengro : Mort du comédien "président de Groland"

C'est une bien triste nouvelle que nous apprenons ce 30 mars 2018. Selon l'AFP, Christophe Salengro, connu du grand public pour être "le président" de la présipauté de Groland dans l'émission humoristique de Canal+, est décédé à l'âge de 64 ans.

Cette figure emblématique de Groland (devenu culte grâce à son humour, ses presque 2 mètres de haut et ses oreilles décollées) aux côtés de Jules-Édouard Moustic et de Francis Kuntz était aussi un danseur, notamment dans la troupe de Philippe Decouflé, et un metteur en scène reconnu.

Triste hasard du calendrier, c'est ce 14 avril 2018 que Canal+ avait décidé de programmer une soirée événement pour les 25 ans de Groland. Une soirée humoristique qui devrait désormais être teintée d'une grande émotion. La chaîne a d'ailleurs fait part de son "immense tristesse".

En tant qu'acteur, le public a pu le retrouver au cinéma dans des films tels que Gardien de la nuit de Jean-Pierre Limosin, La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet, Crédit pour tous de Jean-Pierre Mocky ou encore Vive Groland de Gérard Courant.

Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches.