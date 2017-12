Christophe Willem bisexuel : "L'amour est une question de personnes"

Christophe Willem n'a jamais caché son orientation sexuelle. En effet, dès 2009, dans les pages du magazine Têtu, le gagnant de l'édition 2006 de Nouvelle Star évoquait sa bisexualité. Samedi 9 décembre 2017, sur le plateau de Salut les terriens ! (C8), le chanteur a fait de nouvelles confidences sur le sujet.

Questionné par Thierry Ardisson, l'interprète de Jacques a dit a évoqué "l'éternelle question" concernant sa sexualité. "J'ai toujours dit que pour moi l'amour était une question de personnes et que la sexualité était quelque chose d'annexe dans l'histoire entre deux individus, lance-t-il. Après on m'a demandé d'expliquer clairement. Si vous ne comprenez pas, on va dire que bisexuel c'est quelque chose de plus clair."

Après avoir confirmé sa bisexualité, Christophe Willem s'est montré surpris par la curiosité autour de l'intimité des autres : "J'ai toujours été fasciné par le besoin systématique de comprendre avec qui les gens couchent. C'est tellement un non sujet."

Bien qu'il s'assume pleinement, l'interprète de Double je n'a jamais souhaité défendre une sexualité plutôt qu'une autre. Un choix mûrement réfléchi, comme il l'explique. "Ça voudrait dire que tu défends quelque chose en opposition à une normalité. Pour moi, tout est normal", conclut-il.

Côté audiences, ce numéro de Salut les terriens ! (C8) a réuni 902 000 téléspectateurs, soit 4,4% de part de marché.