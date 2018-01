Christophe Willem, jugé "moche" pendant la Nouvelle Star, a cédé aux pressions

Comme au cinéma ou dans la mode, le monde de la télévision peut être cruel et ce n'est pas le chanteur Christophe Willem, ancien vainqueur de Nouvelle Star, qui dira le contraire. Le jeune homme de 34 ans a révélé avoir accepté sans broncher de se soumettre à un blanchiment des dents parce qu'on lui avait dit qu'il n'avait pas un physique facile...

Dans les pages de Télé 7 Jours, Christophe Willem revient sur cette anecdote qu'il racontait déjà dans le livre qui porte son nom écrit par la journaliste Élodie Suigo l'an dernier. "À l'époque de Nouvelle Star, avant l'étape des directs, je m'étais fait blanchir les dents parce que l'on m'avait dit : 'Quand on est moche, il faut avoir les dents blanches.' J'étais soumis au jugement des autres, donc j'ai voulu compenser et tout miser sur les chicots !", raconte-t-il. Heureusement, le chanteur de 34 ans a remporté l'émission phare de M6 grâce à son talent et pas simplement grâce à ses dents !

Les complexes, Christophe Willem en a encore comme tout le monde mais il semble ne plus trop leur porter d'attention puisqu'il apparaît nu dans le clip de Marlon Brando, tiré de son album Rio (2017). Ce nouveau disque, le chanteur le défend d'ailleurs sur scène, partout en France en 2018.

A noter également qu'on le retrouvera le 27 janvier à l'occasion de la finale de Destination Eurovision, sur France 2, à 20h55.