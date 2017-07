Christopher Froome fête avec son adorable fils Kellan son 4e sacre sur le Tour

La dernière fois que Christopher Froome a régné sur les Champs-Elysées, Kellan n'était encore qu'un bébé. Le fils du leader de la Sky a bien grandi depuis.

Tout comme l'année dernière, le célèbre coureur cycliste britannique de 32 ans né au Kenya s'est imposé sur le Tour de France, à la différence qu'il n'a remporté aucune étape lors de cette 104e édition. Une première en quatre victoires sur la Grande Boucle (pour cinq participations).

Séparé durant trois semaines de sa ravissante femme Michelle Cound (qu'il a épousée en novembre 2014) et de leur fils d'un an et demi, né le 14 décembre 2015, Christopher Froome les a une fois encore retrouvés en jaune. Heureux de fêter nouveau sacre sur la plus belle avenue du monde, en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo, et de revoir son adorable petit Kellan, le champion l'a fait monter sur le podium. Encore un lion en peluche en cadeau pour le fils de Christopher Froome, de quoi offrir de la compagnie à celui ramené l'année dernière. Très à l'aise dans les bras de son papa malgré la foule de journalistes amassée devant le podium, Kellan portait un maillot jaune pour l'occasion.

Il a devancé au classement final le Colombien Rigoberto Uran et le Français Romain Bardet, qui a bien failli perdre sa troisième place après le contre-la-montre à Marseille. En souffrance physique, le jeune leader de la team AG2R la Mondiale a finalement réussi à conserver sa place sur le podium pour une seconde, alors qu'il avait pourtant l'ambition de détrôner Christopher Froome.

Fier de régner une fois encore en maître sur le Tour de France, à une victoire près du record, Christopher Froome n'a pas manqué de partager sa joie sur Instagram. D'abord avec une photo de lui sur le podium avec son maillot jaune, un bouquet de roses jaunes dans la main droite et le fameux lion dans celle de gauche, puis avec une photo de la fête organisée en son honneur par la Sky.

Rendez-vous l'année prochaine pour savoir si le champion britannique fera aussi bien que quatre légendes du cyclisme, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain, tous détenteurs de cinq victoires sur le Tour.