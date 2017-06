Christy Turlington : Sa déclaration d'amour avec une pointe de regret

Les amours des stars passionnent leurs millions d'admirateurs et les médias ! Avec sa vie sentimentale idéale, Christy Turlington n'échappe pas à la règle : l'icône mode, qui fête ses 14 ans de mariage, a adressé à son époux une adorable déclaration avec une touche de regret...

C'est sur les réseaux sociaux, l'outil de communication n° 1 de l'industrie de la mode, que Christy Turlington a publié son message. L'Américaine de 48 ans a partagé sur Instagram un cliché d'elle et de son mari, l'acteur, réalisateur et scénariste Edward Burns, remontant à quelques années et pris par les photographe Inez et Vinoodh.

Elle écrit en légende : "Mariés depuis 14 ans aujourd'hui, et séparés pour la première fois en ce jour, depuis celui de notre mariage... Ta compagnie continue de ressembler à une lune de miel, mon chéri." Le couple a reçu de nombreux messages de félicitations des abonnés de Christy.