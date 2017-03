Chrystelle Labaude (Section de recherches) : Son coup de gueule après son départ

Depuis plus de dix ans, Chrystelle Labaude incarnait la scientifique Nadia Angeli dans la série Section de recherches diffusée sur TF1. Malheureusement, agacée de voir son rôle devenir de plus en plus anecdotique au fil des saisons, la comédienne de 57 ans a décidé de claquer la porte de la série à succès de la Une !

Interrogée par nos confrères du Parisien, Chrystelle Labaude a évoqué sa démarche (en pleine 11e saison !) avec beaucoup de tristesse. "C'est navrant. Mais mon personnage de Nadia n'apparaissait plus que pour dire 'Je vous tiens au courant, on verra ça à l'autopsie'. Je pense que pour un comédien, il n'y a rien de pire que de voir son personnage fondre comme un morceau de beurre sur une pomme de terre vapeur. J'ai préféré partir que de rester en étant malheureuse", a-t-elle expliqué. Et de soupçonner : "Je sens que le côté scientifique des enquêtes n'intéresse plus la nouvelle production. Mon âge non plus n'a pas dû aider. On ne voit que très peu de femmes de plus de 50 ans à l'écran."

Également questionnée par Le Parisien, la productrice de Section de recherches Marie Guilmineau a indiqué : "Nous avons décidé de faire moins de police scientifique et d'axer davantage sur des enquêtes aux thématiques psychologiques. Le temps des Experts est révolu, on est obligé de se renouveler, cela n'a rien à voir avec l'âge de Chrystelle."

En ce qui concerne ses projets depuis qu'elle a quitté la série, la comédienne a commenté : "Je cherche du travail dans tous les sens. J'ai toujours autant de passion pour mon métier. J'adorerais rejouer au théâtre ou dans des séries comme Profilage, Cherif, Caïn ou Scènes de ménages qui sont formidables."

Bonne chance à elle !