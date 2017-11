Chuck Norris : Sa femme empoisonnée, il abandonne sa carrière pour la sauver

Il suffit de jeter un coup d'oeil à la page Instagram de Chuck Norris pour constater l'immense place qu'occupe sa femme Gena O'Kelley dans son coeur et dans son business. Ils ont créé ensemble une marque d'eau minérale, C Force, puisée sous leur ranch au Texas. Le couple est ébranlé ces dernières années par de sévères problèmes de santé qui ne concernent pas Chuck Norris mais l'amour de sa vie.

Le célèbre acteur américain de 77 ans, connu en tant que star du cinéma d'action et pour avoir incarné au petit écran le mythique Walker, Texas Ranger durant neuf saisons et huit années, est entré en guerre contre l'industrie pharmaceutique. Il attaque en justice des fabricants d'équipement médical après que l'état de sa femme s'est soudainement dégradé. Chuck Norris soutient que sa belle Gena, 54 ans, à qui il est marié depuis 1998 et avec qui il a eu ses jumeaux Danilee et Dakota (16 ans), est tombée malade suite à des examens effectués en 2013 au cours desquels un produit de contraste lui a été injecté à plusieurs reprises. Il s'agit du gadolinium, pointé du doigt par la FDA, l'agence américaine qui autorise ou non l'utilisation des produits médicaux, laquelle a jugé le produit en question dangereux pour la santé en mai dernier.

Les semaines suivant ces injections douteuses, Gena O'Kelley a été hospitalisée à six reprises, laissant les médecins déroutés - ils maintenaient pourtant que ses douleurs et sa perte de poids (7 kilos) ne pouvaient avoir été causées par ledit produit de contraste. Souffrant de douleurs, de problèmes aux reins et de sensations de brûlures depuis la réalisation de cet examen, Gena O'Kelley peut compter sur son homme pour obtenir justice.

Alors que le couple réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts pour couvrir les millions dépensés pour soigner Gena, Chuck Norris laisse sa carrière d'acteur de côté pour se concentrer sur son nouveau combat. "J'abandonne ma carrière d'acteur pour me focaliser sur Gena. Ma vie entière est dédiée à la sauver. Je crois que ce problème est très important", confie l'acteur à Good Health. La dernière apparition de Chuck Norris au cinéma remonte à 2012, dans The Expendables 2.